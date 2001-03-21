Bakanlar Kurulu ardından flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrasında Katar krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Katar ve diğer Arap ülkeleri arasında yaşanan gerilimle ilgili, "Cumhurbaşkanımız Katar gerilimi için devreye girdi. Cumhurbaşkanımız telefon diplomasisi yürütüyor. Diploması yoluyla bir çözüm bulunmasından yanayız" dedi.

Kurtulmuş, sözlerinin devamında, ''Önemli bir kriz gibi görünüyor. Bunun daha fazla büyümeden çözülmesi gerekir. Bölgede, Ortadoğu'da daha fazla gerginliklerin oluşmaması gerekiyor. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Asıl olan diplomasi kanallarının açık tutulmasıdır. Bu konuda da Katar ile irtibatlı olarak diplomasi kanallarının açık tutulmasına gayret sarf ediyoruz'' diye konuştu.