Bakanlıktan şehit yakınlarının askerlik durumuna ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından şehit yakınlarının askerlik duruma ilişkin yapılan açıklamada, “Muvazzaf askeri personelin şehitliği halinde yakınlarının askerlik durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.

Bazı medya organlarında yer alan şehit yakınlarının askerlik muafiyetine ilişkin haberler üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “1111 Sayılı Askerlik Kanunu 21/06/1927 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan tarihten bugüne muvazzaf askeri personelin şehitliği halinde yakınlarının askerlik durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan