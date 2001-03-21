Bangladeş ve Myanmar'ı kasırga vurdu

2.6.2017 - 00:49

Bangladeş ve Myanmar'da etkili olan Mora Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Bangladeş'te kasırga nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yaklaşık 50 bin evin hasar gördüğü kasırga nedeniyle 350 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Donanma yetkilileri, kaybolan yaklaşık 150 balıkçıyı kurtarmak için bölgeye 15 gemi gönderildiğini, şimdiye kadar 20 balıkçının kurtarıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan donanması da destek veriyor.

Myarmar'ı da etkisi altına alan Mora Kasırgası'nda yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındı mülteci kampları ağır hasar gördü.

"Myanmar Times" gazetesinin haberine göre, Arakan ve Chin eyaletlerinde etkili olan fırtınada aralarında hükümet binaları, okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu bin 200 bina kullanılamaz hale geldi.

Fırtınanın Myanmar'da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret