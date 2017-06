Başakşehir’de 20 bin vatandaşı buluşturan iftar

Başakşehir’de kurulan iftar sofralarında yaklaşık 20 bin vatandaş aynı sofralarda oruçlarını açtı.

Başakşehir Belediyesi, on bir ayın sultanıRamazan Ayı’nda binlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturmaya devam ediyor. KayaşehirMeydanı’nda düzenlenen iftara Ak Parti İstanbulMilletvekili Tülay Kaynarca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda bir araya gelen binlerce vatandaş hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

“Bereket ayı onun için geldiler, hep beraber burada iftar açıyoruz”



Ramazan ayının rahmetinden ve bereketinden faydalanmak gerektiğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Sokak iftarları dışında her gün yedi noktada biz yemek dağıtımı yapıyoruz. Evlerinde yemek yapamayanlara yemek gönderiyoruz. Ayrıca yerde Ramazan etkinlik alanımız var. Burası belki de Türkiye’nin en genç mahallesi Kayaşehir, 70 bin nüfusu var. Ama ona rağmen 20 bin kişi sofralarda. Komşular bir birini tanımak istiyor, samimi olmak istiyor dostane bir atmosferde yaşamak istiyorlar. Tabi Ramazan Ayı rahmet ayı bereket ayı onun için geldiler, hep beraber burada iftar açıyoruz” dedi.

“Ramazanımız çok keyifli geçiyor”



Ramazan ayında insanların bir araya gelmesine fırsat veren etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu ve iftara ailesiyle birlikte geldiğini belirten Zübeyde Türkan, “Böyle güzellik her zaman bulunmuyor. Çok güzel geçiyor Ramazanımız çok keyifli geçiyor daha bu devlet ne yapsın. Her akşam her yerde iftarımız var. İnsanlar paylaşmayı da öğreniyor. Daha yakın oluyor insanlar birbirine daha anlayışlı daha sevecen oluyor” şeklinde konuştu.

“Gururluyuz, mutluyuz ve huzurluyuz”



Bu tür etkinliklerin İnsanlar arasında paylaşma ve kardeşlik duygularını arttırdığını dile getiren Öner Temircan, “ Öncelikle bu güzel organizasyon için belediye başkanımız Mevlüt Uysal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Başakşehir halkı olarak bu tür şeylerde bir arada olmayı benimsemişizdir. Gururluyuz, mutluyuz ve huzurluyuz” diye konuştu.



Başakşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilecek olan sokak iftarlarıyla yaklaşık 150 bin vatandaşın Ramazan iklimini birlikte oruçlarını açarak paylaşacak. İftar sofralarında toplumun her kesiminden insanın buluşmasına imkan sağlayan etkinliklerin yanı sıra düşük gelirli vatandaşların evlerine de sıcak yemek servisi yapılıyor.