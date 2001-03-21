Başbakan ABD elçiliğinin Adil Öksüz açıklamasına sert çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Adil Öksüz olayıyla ilgili Adil Öksüz’ün Amerikan elçiliği tarafından 21 Temmuz’da arandığı yazıldı iddianamede. Ardından elçilik açıklama yaptı, “Emniyet bizden vizesinin iptalini istedi zaten sık sık gidip geliyordu. Biz de vizesini iptal etik ve bunu kendisine bildirmemiz gerekiyordu yasal olarak onun için aradık” dediler. Açıklama sizce tatmin edici mi?

- Adil Öksüz’ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Maalesef şu anda da firari durumda. İlk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim filan gibi bir ifadeyle geçiştiriyor ve firari durumda. Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve konsolosluğun vizesini iptal etmek için aradık 15 Temmuz’un faillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik gibi bir resmi açıklama bu. Yersen. Ama tabi başka şeylerde var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye sormaktan insan geri duramıyor.

(Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanması) Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka, gerek Dışişleri Bakanımız ile gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek."