Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Yıldırım, "Gerek kıdem tazminatı gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geleceğiz ve ortak yol bulma çalışmalarını sürdüreceğiz. Buradan açıkça söylüyorum çalışanlarımızdan hiçbirinin kazanılmış haklarının halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu.

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Körfez'de yeni bir kriz ortaya çıktı. Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı üyeleri Katar ile ilişkileri kesme ve bazı yaptırımlar uygulama kararı aldılar.

Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Bölgenin barışa ihtiyacı olduğu bir dönemde stratejik işbirliğimiz olan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin bu duruma diyalogla çözüm üretmelerini bekliyoruz.

Bu meselenin çözümü için ilgili ülkeler nezdinde diplomatik temasları başlatmış durumdayız. Hükümet olarak her seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMIYOR"

Terör ister içeride ister dışarıda olsun ülkemize yönelik bir hareket olursa gereken yanıt verilecektir. Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkan durumu da yakından izliyoruz gereken tedbirleri alıyoruz. Terör örgütlerine destek müttefiklikle bağdaşmıyor. Bölgedeki terör örgütlerine ortak bir dille mücadele edilmesi şarttır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Türk lirası bu yıl dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Şu anda 3,5 TL seviyesinde. Ülkemizin risk birimi 194 seviyesine gerilemiştir. Yüzde 50’den fazla bir iyileşmeden bahsediyoruz.

Kurdaki bu olumlu gelişme risk birimlerdeki düşün para piyasalarında da gözleniyor. Borsa İstanbul tarihi bir seviyeyi yakalamış durumda.

Bütün bunlar yabancı yatırımcıların ülkemize güveni bir kez daha teyit ediyor. Enflasyonda da aşağı doğru düşüş eğilimi başlamıştır.

Yılbaşından bu tarafa tam 1 milyon 200 bin işsize iş bulduk. Hedefimiz işsizliği tek haneye düşürmektir.

Ana muhalefet genel başkanı dün bir toplantıda yine attı tuttu. Ne diyor, “Efendim Türkiye’de 7 milyon işsiz var. 5 milyon genç işsiz var. Hükümet ne yapıyor?” diyor. Kılıçdaroğlu’nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk.

Ben size işin doğrusunu söyleyeyim. Türkiye’de 27,5 milyon çalışan var. Açıklanan işsizlik oranı yüzde 12,6. Yani çalışan nüfusun yüzde 12,6’sı. Çarptığınız da yaklaşık 3,5 milyon ediyor: Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim. Hesap uzmanısın sen.

Geçmişte bu hesapları denetlediğin firmaların neden battığını anlıyoruz.

“GENÇLERİMİZ İÇİN BİR İSTİHDAM EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ”

Genç işsizlerimizin sayısı biraz fazla. Toplam içinde yüzde 20’yi buluyor. Şimdi gençlerimiz için bir istihdam eylem planı hazırlıyoruz.

Çalışmalar bu ay sonuna kadar tamamlanacak ve yürürlüğe koyacağız.

KIDEM TAZMİNATI

Dün yine diyor ki “kıdem tazminatı kalkacak işçinin geleceğini karartacaklar.” Gerek kıdem tazminatı gerek çalışma hayatıyla ilgili alacağımız kararları olgunlaştırmadan önce mutlaka sosyal taraflarla bir araya geleceğiz ve ortak yol bulma çalışmalarını sürdüreceğiz.

Buradan açıkça söylüyorum çalışanlarımızdan hiçbirinin kazanılmış haklarının halel gelmesine izin vermeyiz. Buna kıdem tazminatı da dahil. Türkiye’nin önündeki hedefleri yakalaması için mutlaka reform yapılması şarttır. Çalışanlarımız merak etmesinler bu ve buna benzer tezviratlara itibar etmesinler.

ZEYTİNLİK TARTIŞMASI

Ben vatandaşlarıma gerçeği buradan anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 15 yıl içinde, Veysel Hoca, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Yüzde 72 artış sağlandı mı?

Peki zeytin üretiminde dünya ikincisi yapan Türkiye’yi kim? AK Parti iktidarı. 640 bin tondan 890 bin veya daha fazla, 1 milyon tona kadar artırdık.

İşte zeytinciliğe önem vermek lafla değil yaptığınız icraatlarla ortaya çıkıyor. Getirilen düzenleme ne? Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde maalesef geçmişte bir takım yanlış hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Ve dolayısı ile o zeytin alanları kullanılamaz hale gelmiş. Bir bununla ilgili bir düzeltme yapmak. Sanayi alanlarındaki zeytin alanlarının 3 km yakınına kadar asla hiçbir tesis yapılmayacak. Ancak 3 km’den daha fazla mesafede bu tesisler kurulabilecek. Meseleyi doğru yönden görmek lazım. Bir kaşlık suda fırtına koparmamak lazım.

Muhalefetin derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Vatandaşımız istemiyorsa onun istemediğini zorla yapacak değiliz. Biz doğruları anlatıyoruz.

FETÖ DAVALARI

FETÖ darbe girişimine karışanların davaları başladı. Şu anda 27 ilimizde 132 dava açılmış, duruşmalar devam etmektedir. Biz AK Parti olarak şahsım da olmak üzere bu davalara müdahiliz. Duruşmalar yapılıyor. Duruşmalarda sanıklar bir tiyatro sergiliyor. Sanki onların dünyadan haberi yokmuş gibi.

Yalanın bini bir para. Akıl hocaları onlara öğütler veriyor. Onların cesaretini sürdürmelerini rüya tabirleriyle devam ettirmeye çalışıyor.

Ne kadar yalan söylerlerse söylesinler o uçaklarla TBMM’yi bombalayanlar vatandaşlarımızın üzerlerine mermi yağdıranlar, 249 şehidimizi verdiğimiz bu alçak girişimi gizleyemeyecekler. Mutlaka ve mutlaka hesabını verecekler.

Ben şehit yakınları ve gazilerimizden özellikle bir şey istiyorum. Onların bu duruşmalardaki yalanlarına bakıp asla üzülmesinler. Ne söylerlerse söylesinler bu yaptıkları alçak terörün sonucunu cezasını en ağır şekilde alacaklar. Ama unutmayalım sabredeceğiz. Türkiye bir hukuk devleti.

Yarın bir gün Avrupa’da orada burada, dışarıda hak aramayı kafalarına koymuşlar. Oraya giderken “efendim biz ifademizi vermek istedik adil yargılama yapılmadı” gibi bahanelerin arkasına sığınmalarını önlem için sabır istiyorum. Ama bilesiniz ki bu söyledikleri onları kurtarmaz.