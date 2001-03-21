Başbakan'dan 14.7 milyon gence mektup

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan Halk Oylamasını anlatmak için Türkiye genelindeki 14.7 milyon gence gönderilmek üzere özel bir mektup kaleme aldı.

Başbakan Yıldırım tarafından isme özel olarak gönderilen mektup, anayasa değişikliğinin amacını gençlere anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getireceği yenilikler detaylarıyla bu mektupta yer alıyor. Mektupları, AK Parti Gençlik Kolları kapı kapı dolaşarak Türkiye genelindeki sahiplerine elden teslim ediyor.

Mektupların dağıtımı devam ederken, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temel atma töreni vesilesi ile Çanakkale’ye giden Başbakan Yıldırım, mektuplardan birini de kendi elleri ile sahibine verdi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy’de Güner Köse isimli genç, mektubunu Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

İŞTE O MEKTUP

İşte Başbakan Yıldırım’ın kaleme aldığı o mektup:

"Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda yüksek hedeflere ulaştıracak, ülkemizin gücüne güç katacak yeni bir sürecin başındayız. Anayasa değişikliği teklifi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sizin oylarınıza sunulacak. Bu değişikliğin amacı kısaca şu şekilde özetlenebilir: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümeti ve Cumhurbaşkanını doğrudan siz seçeceksiniz. Böylece ’Hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı’ gibi endişeye mahal verecek bir durum olmayacak. Seçilen Cumhurbaşkanı kuracağı hükümet ile beş yıl kesintisiz ülkeyi yönetecek. Nihayetinde hizmetlerin ve seçim vaatlerinin gecikmesi söz konusu olmayacak. Bu sistem güçlü iktidar, sürekli istikrar ve güveni de beraberinde getirecek. Önce seçilme yaşını 30’dan 25’e düşürmüştük şimdi de 18’e indiriyoruz. Çünkü doğru ve adil olan budur. Böylece 7 milyon genç kardeşimize siyasette aktif olarak yer alma imkanı doğuyor. Artık gençler ülke sorunlarına seyirci kalmayacak bizzat sorumluluk üstlenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi gençler olarak sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bunun bilincindeyiz. Size güveniyoruz. Çünkü siz 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmak için meydanlarda en öndeydiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, bu değişikliğe 16 Nisan’da diyeceğiniz ‘EVET’ ile yeni bir heyecanla ve daha büyük sorumluluklarla sahip çıkmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yapılacak halk oylamasının Türkiye’nin aydınlık yarınlarına vesile olmasını diliyor, sana ve ailene sevgilerimi sunuyorum."

Derya Yetim