Başbakan’dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

4.6.2017 - 12:48

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, “Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım, dün Çankaya Köşkü’nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, BBP Başkanı Mustafa Destici ile yaptığı görüşmenin ardından bedelli askerlik başlığının gündeme gelmesine yönelik sorulan soruyu cevapladı. Hükümetin gündeminde bedelli askerlikle ilgili bir konunun olmadığını ifade eden Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici’nin bedelli askerlikten elde edilen gelirin SMA hastalarına bağışlanması yönünde bir talebinin olduğunu ancak ona karşılık bir cevabın verilmediğini söyledi.

İlker Turak

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