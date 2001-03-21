Başbakan'la buluşan 25 eski bakan

20.3.2017 - 15:00

16 Nisan Referandumu öncesinde Başbakan Yıldırım AK Parti hükümetlerinde görev alan 25 eski bakanla kahvaltıda buluştu.

Referanduma bir aydan az zaman kala AK Parti'de de çalışmalar hız kazandı.

Bu çalışmalar kapsamında Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlarla buluşarak fikir alış verişi yaptı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti genel merkezinde düzenlediği toplantıya, eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak katıldı.

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