Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Terör Örgütlerinin Maskesi Düştü ...

Başbakan Binali Yıldırım, “Adil Öksüz haini Pensilvanya’daki terörist başından emir alarak darbecilerle iletişimi sağlıyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında Ağrı’ya geldi. Partisinin Ağrı mitinginde halka seslenen Başbakan Yıldırım, konuşmasının başında dün son yolculuğuna uğurlanan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir’i yad etti. Tüm şehitlere rahmet okuyan Başbakan Yıldırım, “Dün bir mübarek insanı hakka uğurladık. Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana ana hakkın rahmetine kavuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Böyle bir kahraman yetiştirdiği için Allah Fadimana anamızdan razı olsun. 15 Temmuz gecesi bu bayrağı indirmek, bu ezanı dindirmek için tankla, tüfekle milletin üzerine ateş ettiler. Ancak bu millet benim yiğit hemşehrilerim Ağrılılar darbecilere geçit verdi mi, vermedi. Darbecilere darbeyi indirdik mi, evet indirdik. Onlar ne yapmak istediler Cumhurbaşkanımız Erdoğan hükümetini alaşağı indirmek istediler. Bizim çağrımızla 80 milyon kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes meydanlardaydı. Onlara gereken dersi, cevabı verdiniz” diye konuştu.

“ADİL ÖKSÜZ HAİNİ PENSİLVANYA’DAKİ TERÖRİST BAŞINDAN EMİR ALARAK DARBECİLERLE İLETİŞİMİ SAĞLIYOR”

15 Temmuz’da oyunların bozulduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Onların oyununu bozdunuz. Biz bu teröristlerin boyunlarına asılı ipin ucunun kimlerin elinde olduğunu şimdi iyi biliyoruz. 15 Temmuz akşamı yapılan darbenin başında kim var. Türkiye’de Adil Öksüz denilen bir hain. Bu nereden emir alıyor. O Pensilvanya’da ki hainden. Bu Pensilvanya’da ki kendi ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor böyle kuklalar kullanıyor. Erkeksen çık ortaya ben yaptım de. Biz onların bu işi yaptığını adımız gibi biliyoruz. Bunları bütün belgeleriyle tespit ettik Amerika’ya Adalet Bakanlığına gönderdik. Hiçbir tereddüdümüz yok. Ancak ABD hala ipe un seriyor. Bu da dikkatimizden kaçmıyor” dedi.

"15 TEMMUZ’DA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MASKESİ DÜŞTÜ”

15 Temmuz akşamı maskelerin düştüğünü kaydeden Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz’da bir maske daha düştü, o da bölücü terör örgütü PKK. O gece FETÖ ve PKK’nın aynı olduğunu gördük. 15 Temmuz’da Türkiye için bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz sonrası terör örgütlerinin arkasından kimlerin olduğunu ayna gibi gördük. FETÖ örgütü dindar maskesiyle kendini gizliyordu, himmet topluyorlardı. Türkiye düşmanlarını besliyorlardı. Bölücü terör örgütü PKK, onlarda yıllardan beri bu. PKK güya benim Kürt hemşehrilerimin hakkını savunuyordu, sözde Kürtlerin sorunlarıyla ilgileniyordu. 15 Temmuz’da onlarında maskesi düştü. FETÖ, PKK aynı ikisi de terör örgütü, birbirinin kardeşi. Bunların ipleri aynı adamın elinde. Bunlar bu topraklara ihanet eden örgütler. Bunların Kürtler diye bir derdi yok. Sizin hiçbir sorununuz onları ilgilendirmiyor. Bu ülkede kardeşçe yaşayan herkesi bu terör örgütleriyle sorunu var. Zaman birlik zamanı. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu terör örgütlerini aramızdan çıkarıp atacağız. Birisi dindarları kullandı, birisi Kürt kardeşlerimizi kullandı. 15 Temmuz akşamı ibretlik bir olay. Onlar Türkiye’nin güçlenip büyümesini kardeşliğini istemiyor. 15 Temmuz akşamı ne oldu biliyor musunuz? PKK Kandil’den talimat verdi. Bu gece darbe olacak sakın askerlere saldırmayın, atışı durdurun. 16 Temmuz oldu sabah bunları millet yerle bir edince bir telsiz emri daha var. Darbe başarısız askere saldırı serbest. İşte bunlar birlikte çalışıyorlar. Bu Almanya, Türkiye’deki her terör örgütüne kendi ülkesinde sınırsız tanıyor. Bölücü başının resimlerini taşıyor ama bizim bakanımız oraya gidip evet kampanyası yapamıyor. Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa Almanya’da boy gösteriyor. Bu kadar alçaklık adilik olur mu. Bu Avrupa sevdiği için mi böyle yapıyor. Hayır bunları kullanıyor. Bu oyanları tek tek bozarak gidiyoruz bu topraklarda yaşayan herkes anayasaya yasalara uyacak. Uymayan hiç ağlamasın bedeli neyse ödeyecek” şeklinde konuştu.

“ÇUKUR SİYASETİ BİTTİ”

Başbakan Binali Yıldırım, artık çukur siyasetinin bittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu millet belediye başkanı seçti burada. Onlar ne yaptı. Çukur kazdılar, paraları teröristlere destek gönderdiler. Şimdi hesap veriyorlar. Milletin dişinden tırnağından artırdığı bu vergileri alıp dağa göndereceksin yok öyle. Artık o günler geride kaldı. Bu alçaklar çocuklarınızı elinizden alamayacaklar o çocuklar Türkiye’nin aydınlık yarınları için daha iyi eğitim alacaklar. Çukur siyaseti yapanlar cevabını aldılar. 16 Nisan’da bir halk oylaması yapacağız. Bu oylamaya kimleri karşı çıktığını görüyorsunuz. PKK, Pensilvanya karşı çıkıyor ve burada maşaları da var HDP. Başka kim karşı çıkıyor. Avrupa ülkeleri karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar çünkü bunlar birlikte çalışıyorlar.”

“GÜNEŞ AĞRI’DAN DOĞACAK”

Dış güçlerin teröre destek vererek Türkiye’nin enerjisini kaybetmesini istediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin terörle enerjisinin kaybolması için birlikte çalışıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsınlar güneş Ağrı’dan doğacak. Bu planlar bozulacak. 16 Nisan’da sandığa gideceğiz evet diyeceğiz, bunların tuzaklarını bozacağız. Ağrı evet diyor mu, Ağrı 16 Nisan’da mührü evete basacak mı. Büyük Türkiye’ye var mısınız, huzura var mısınız, çocuklarımız için var mısınız, geleceğimiz için var mısınız. Ağrı bitirmiş işi. Maşallah maşallah” dedi.

Ahmet Genç