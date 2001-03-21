Başbakan Yıldırım: "CHP neden hayır dediğini bilmiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğine yönelik 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi Isparta’ya geldi. Başbakan Yıldırım, Burdur’da düzenlediği mitingin ardından 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’ndan Ispartalılara seslendi. Yıldırım, Isparta’dan 16 Nisan’da 'evet' çıkacağına inandığını söyledi.

Başbakan'ın gelişi nedeniyle Isparta’da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar ayrı ayrı arama noktalarında aranarak miting alanına alındı. Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla binlerce kişi meydanı doldurdu. Miting bir saat gecikmeli başladı.

Isparta’nın güler yüzlü insanların şehri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Isparta yiğitliğin, kahramanlığın şehri. En önemlisi Isparta hem istiklal mücadelesinin, demokrasi hareketinin şehri. 1946’da çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden itibaren Isparta hep demokrasinin yanında yer aldı.

Siz hemşehriniz Cumhurbaşkanınız merhum Süleyman Demirel’in, merhum Menderes’in, merhum Özal’ın yanında hep dimdik durdunuz. Siz en başından itibaren AK Parti’nin yanında AK Parti’nin adam gibi adam Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında sarsılmadan durdunuz. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim.