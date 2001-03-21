Başbakan Yıldırım: 'CHP pusulayı şaşırdı'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’yi eleştirerek, “Bunlar artık her şeyi çift görmeye başladı. Bunlar pusulayı şaşırdı.

Bugünlerde HDP ile fazla düşüp kalkıyorlar. Onlar gibi eş başkanlığa kafayı takmışlar. Türkiye’de böyle şlere yer yok. Tek cumhurbaşkanı olacak. Ama patron 80 milyon millet olacak” dedi.

Erzincan’da düzenlediği mitingin ardından Sivas mitingi için havayoluyla Sivas’a gelen Başbakan Yıldırım’ı Nuri Demirağ Havalimanı’nda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Partili milletvekilleri ve Sivas Valisi Davut Gül karşıladı.

Yıldırım, Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenerek referandumda neden “Evet” oyu verilmesi gerektiğini anlattı. Başbakan Yıldırım, “Sivaslı gardaşlarım, yiğidolar. Hepinizi sevgi ile muhabbet ile selamlıyorum. Ekonomimizin, siyasetimizin belirlendiği şehir. Ömrünü büyük Türkiye davasına adamış Sivas’ın yiğit evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehri. Bizi gardaşlarımıza olan muhabbetimiz, sultan şehir Sivas’a çekiyor. Milli mücadelenin karargahı olmuş Sivas 16 Nisan’ın da karargahı olmaya hazır mı? 16 Nisan’da sandıklar evet ile dolacak mı? Sivas bir kez daha milletin devletin ayağındaki prangaları parçalayacak mı, bir kez daha güçlü Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açacak mı? Sivas Kongresi için buraya gelen delegelere ne dediler? Kuva-i milliye amir, iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır. 15 Temmuz’da on birlerce yiğido bu meydanda toplandınız. Kuva-i Milliye ruhunu o gün tüm dünyaya anlattınız. Bizi yollara düşüren şehir şehir gezdiren ruh da iste Sivas’ın ruhudur” şeklinde konuştu.

“Bu millete ihanet edenler yüz kez düşünecek”

15 Temmuz’da halkın darbecilere darbe vurduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu millete düşmanlık eden bir sefer değil yüz sefer düşünecek. Çünkü bedeli çok ağı olur. Tarihte de böyleydi. Bugünde böyle yarın da böyle olacak. 15 Temmuzda uçaklarla, tanklar ile istikbalimize kast edip gençlerimiz ve kadınlarımıza şehit eden FETÖ’cülere geçit vermedi Sivas. Sivas’ta halkın gücü tankın gücünü yendi. Darbecilere darbeyi vurdu. Hiçbir ihanet şebekesi hiçbir örgüt birliğimizi, kardeşliğimizi bozamadı asla bozamayacak. Sizler bu meydanda gür sesiniz ile hainlerin yüreğine korku düşürdünüz. Ezana, bayrağa sahip çıktınız. Bizler bu topraklarda daima uyanık olmalıyız. Bugün de görüyorsunuz şer güçler tam bir iş birliği içinde. Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Onların hayır dedikleri nedir biliyor musunuz? Güçlü, kalkınmış, ekonomisi büyümüş bir Türkiye ye hayır diyorlar. FETÖ, PKK tüm bölücüler tüm teröristler kol kola girmiş hayır kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sisteme geçildiğinde rahatça cirit atamayacaklar. Bu koroya dost bildiğimiz Avrupa ülkeleri de eklendi. İtleri ile atları ile ırkçıları ile hayırcılara destek verdiler. Almanya, Hollanda, Avustralya, İsviçre teröristlere her türlü izni verirken bizim bakanlarımıza memleket sevdalıları ile buluşmaları engellediler. 16 Nisan’da bu ihanet şebekelerine söyleyecek sözünüz var mı. Öyle bir gür sesle evet diyeceksiniz ki sesiniz Notredame’dan duyulacak. Berlin de işitilecek. Pensilvanya’ya kadar uzanacak. Sesiniz Kandil’e gidecek. Sesinizi hainlere duyurmaya var mısınız? Türkiye’yi her türlü zorbalıktan vesayetten çekip çıkartmaya hazır mısınız?” dedi.

“CHP’nin insandan anladığı budur”

CHP’nin 18 yaşında seçilme maddesine itirazını Atatürk’ün ilkeleri çeliştiğini ifade eden Yıldırım, “Şimdi diyor ki bu zat ı muhterem. 18 yaşında da siyaset mi olur. Bu bunların hakikaten ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Bunların seçim beyannamesine bak. Gençleri siyasete sokacağız diyorlar. Seçilme yaşını indireceğiz diyor. Dün öyleydi bugün böyle. Mesele 18 yaş değil. Mesele zihniyet, statüko, gençlere ve geleceğe güvenmeme. 18 yaşında milletvekili yapıp askerden muaf kılacaksınız diyorlar. Bunu söyleyerek 9 milyon gencin 5 milyonunun genç hanımlardan olduğunu hatırlamıyor. Sizi yok sayıyor. Bu CHP’nin insandan anladığı budur. Askerliği erkekler yapıyor. Kadınlar ne olacak. Onlarda mı siyasete girmesin. Atatürk’ün partisi. Atatürk kadınlara seçilme hakkını 1934’te tüm Avrupa ülkelerin önce verdi. Kadınlara siyasete girmesini çok görüyorlar. Bunun cezasını; kadınlarımız, kızlarımız 16 Nisan’da vermeye hazır mısınız?“ dedi.

“Bunlar pusulayı şaşırdı”

CHP’nin pusulayı şaşırdığını, HDP ile yatıp kalkarak eş başkanlık sistemine heves ettiklerini belirten Yıldırım, “Bunlar pusulayı şaşırdılar. İki cumhurbaşkanı, iki vali, iki muhtar, iki belediye başkanı . Bunlar artık her şeyi çift görmeye başladı. Bunlar pusulayı şaşırdı. Bugünlerde HDP ile fazla düşüp kalkıyorlar. Onlar gibi eş başkanlığa kafayı takmışlar. Türkiye’de böyle işlere yer yok. Tek Cumhurbaşkanı olacak. Ama patron 80 milyon millet olacak. Patron siz olacaksınız. Çalışırsa yürü diyeceksiniz, çalışmazsa alaşağı edeceksiniz. Bu kadar basit” şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından halka karanfil attı. Sivas Valiliğini ziyaret etti. Başbakan’ın Sivas ziyaretine eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

Göktürk Fırat - Uğur Yiğit - Hakan Kaleli