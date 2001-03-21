Başbakan Yıldırım’dan Londra saldırısı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Londra’da meydana gelen saldırı ile ilgili konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra’da meydana gelen saldırı ile ilgili olarak, "Terör herkesin başının belasıdır. Sadece terörü Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felakettir. İnsanlığın başının belasıdır. İstanbul ne kadar güvenliyse, Londra da o kadar güvenli. Ankara ne kadar güvenliyse, Paris de o kadar güvenli. Dolayısıyla terör konusunda çifte standardı, amayı, fakatı bırakmak lazım. Terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi ve ortam mücadele yapılması lazım. Bugünlerde DEAŞ terörüne ’İslamist terör’ diyorlar. Bu bizim kanımıza dokunuyor. İslam dini ile terör birlikte zikredilemez. Her terör olayını yapanı İslamiyete mal etmek, işin başından beri çifte standart anlamına gelir" dedi.