Başbakan Yıldırım’dan "Ramazan" mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan’ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ramazan’ın tüm insanlığa huzur getirmesi dileğinde bulunan Yıldırım, "Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazan’ın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesajında toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan’ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Allah’tan niyaz etti.

Caner Ünver