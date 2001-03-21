Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

20.3.2017 - 00:48

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in Sivas'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ertekin'in, Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine geçti.

Apartmanın önünde şehidin yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılanan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunuldu.

Bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımıza büyük selamlar", "Sivas sizinle gurur duyuyor", "Vatan için evet" sloganı atarak Yıldırım'a çiçek verdi.

Çocukları öpen, halkla kucaklaşan Yıldırım, vatandaşlardan dua istedi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım daha sonra ailenin 4. kattaki evine geçti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Yıldırım, ziyaret sonunda alkışlarla uğurlandı.

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