Başbakan Yıldırım şehit ailesine taziye ziyaretine gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'tan gelen acı haber sonrası, şehit Aydoğan Aydın'ın evine taziyeye gitti.

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve kalkışından kısa bir süre sonra ilk bilgilere göre yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu saat 20.55 sularında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 13 personel arasında bulunan Tümgeneral Aydın'ın koordinesinde, bölgede terör örgütüne büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.