Başbakan Yıldırım: 'Siz kimsiniz de işimize burnunuzu sokuyorsunuz'

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu terör örgütlerini çok seven gözeten bazı Avrupa ülkeleri var. Artık Almanca’yı Flemenkçe’yi bıraktılar Türkçe gazete çıkarıyorlar. Referanduma hayır, diyorlar. Siz kim oluyorsunuz da Türkiye’nin işine burnunuzu sokuyorsunuz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde mitinginde yaptığı konuşmasında, bölgede büyüyen ve gelişen Türkiye’ye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Güçlü olmak için güçlü iktidara ihtiyaç var. Güçlü olmak için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ihtiyaç var. Gençlerimiz büyüklerin yaşadığını yaşamasın istiyoruz. Türkiye yeni sistem ile tıkır tıkır işlesin istiyoruz. Güney Kore 1987 yılında bizim şimdi değiştirmeyi düşündüğümüz sisteme geçti. Şimdi milli gelir 30 bin 28 dolara çıktı. Güney Kore’nin dünyada 10 büyük markası var. Enerjilerimizi niye krizlerle tüketelim. Niye terörle tüketelim. 16 Nisan ekonomi için bir milat olacak” dedi:

“Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” diyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“16 Nisan’dan sonra bu mücadele daha da hızlanacak. Zaten bunu bildiği için PKK ve onun elebaşısı sürekli hayır hayır diyerek çağrı yapıyor. FETÖ’de hayır çıksın diye gece gündüz çalışıyor. Terör örgütlerine söylüyorum, diyorlar ki ’Evet çıkarsa biz biteriz’ Evet çıkacak ve siz de biteceksiniz. Bu terör örgütlerini çok seven gözeten bazı Avrupa ülkeleri var. Maşallah. Artık Almanca’yı Flemenkçe’yi bıraktılar Türkçe gazete çıkarıyorlar. Referanduma hayır, diyorlar. Siz kim oluyorsunuz da Türkiye’nin işine burnunuzu sokuyorsunuz. Almanya’da FETÖ’ye terör örgütü PKK’ye hayır kampanyası yasak, bize, bakanlara ve milletvekillerine yasak. Ama bizi seven gurbetçilerimiz öyle bir cevap verecekler ki, siz oradaysanız Niğde burada. Niğde meydanından yükselen sesi duyun.

Bugünlerde milliyetçilik ve ülkücülük adına hayır kampanyası yapanlar var. Bunlar FETÖ’nün dümen suyuna girmişler. Bunların maskesini 16 Nisan’da gerçek ülkücüler indirecek. Milliyetçiler asla Türkiye düşmanları ile aynı safta olmaz. 15 Temmuz akşamı Sayın Devlet Bahçeli bu konuyu gördü ve Türkiye’nin beka sorunu var dedi. Gelecekte Türkiye tekrar 15 Temmuzlar yaşamasın diye bu değişikliği birlikte yapmaya karar verdik. Yeni sistemle birlikte darbeler dönemini tarihin tozlu sayfalarına bırakıyoruz. Bundan sonra hiçbir vatan düşmanı eline silah alıp millete kurşun sıkamayacak. Ömer Halisdemirlere kurşun sıkamayacak.

Türkiye’nin büyük hedefleri var ve yapacak çok işimiz var. 16 Nisan Türkiye için önemli. 15 Temmuz yiğidi Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde bizim yüz akımız. Niğde bizi hiç yalnız bırakmadı. Dün terör hadisesinde hayatını kaybeden Gökhan Altınalan’a da Allah’tan rahmet diliyorum.”

Başbakan Yıldırım, konuşmasının son bölümünde Niğde’ye yapılan yatırımları anlattı.

Alparslan Ötüken - Ali Göç - Yasin Esen - Mücahit Bilgi