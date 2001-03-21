Başkan anlattı kedi böyle dinledi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençlerle bir araya geldi. Başkan Kılıç'ın söyleşisinde dikkat çeken bir de ayrıntı vardı.

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın yaptığı güzel davranış sosyal medyada kısa süre içinde ilgi konusu oldu. Başkan Kılıç, gençlerle bir araya geldi masanın etrafında oturan gençlerin yanı sıra dikkat çeken başka bir ayrıntı da vardı. İsminin Nazlı olduğunu belirttiği kediyi de masaya alan Başkan Kılıç, resmi Twitter hesabından bu anların görüntülerini yayınladı ve 'Bu Nazlı! Maltepe sevdalısı, kimseyi ayırmaz, ötekileştirmez, eşit patiye eşit ücreti savunur. Bir de hep can kulağıyla dinler...' diyerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Başkan Kılıç'ın bu paylaşımına sosyal medyada kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılardan bazıları bu görüntü için, 'Türkiye nasıl büyür? Nasıl ileriye gider diye düşünüyorsanız bu görütüye bakın; Bu adamı da örnek alın! Tebrikler Başkanım' gibi bir çok mesaj gönderdiler. İşte Başkan Ali Kılıç'ın o paylaşımı;