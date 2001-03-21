Başkan anlattı kedi böyle dinledi

Başkan anlattı kedi böyle dinledi
14.6.2017 - 00:59

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençlerle bir araya geldi. Başkan Kılıç'ın söyleşisinde dikkat çeken bir de ayrıntı vardı.

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın yaptığı güzel davranış sosyal medyada kısa süre içinde ilgi konusu oldu. Başkan Kılıç, gençlerle bir araya geldi masanın etrafında oturan gençlerin yanı sıra dikkat çeken başka bir ayrıntı da vardı. İsminin Nazlı olduğunu belirttiği kediyi de masaya alan Başkan Kılıç, resmi Twitter hesabından bu anların görüntülerini yayınladı ve 'Bu Nazlı! Maltepe sevdalısı, kimseyi ayırmaz, ötekileştirmez, eşit patiye eşit ücreti savunur. Bir de hep can kulağıyla dinler...' diyerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Başkan Kılıç'ın bu paylaşımına sosyal medyada kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılardan bazıları bu görüntü için, 'Türkiye nasıl büyür? Nasıl ileriye gider diye düşünüyorsanız bu görütüye bakın; Bu adamı da örnek alın! Tebrikler Başkanım' gibi bir çok mesaj gönderdiler. İşte Başkan Ali Kılıç'ın o paylaşımı;

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret