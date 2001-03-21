Başkan Gökçek'ten Takoz odasına sert cevap

Başkan Gökçek'ten o iddialara cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı yayınla cevap verdi.



TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'taki malzemelerde yanıcı madde olduğunu savunarak 'Yangın çıkabilir' iddiasında bulunmuştu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Candan'ın bu açıklaması üzerine ANKAPARK'tan canlı yayın yaparak bu iddiaya cevap verdi.



PÜRMÜZLE DENEY



Dış cepheyi pürmüz ile 800 ile 1200 derece arasındaki sıcaklığa maruz bırakarak herkesin gözü önünde bu asılsız iddiayı çürüten Gökçek, 'Demek ki bu Mimarlar Odası bizi karalamak için her şeyi söylüyor' dedi.



'BİLGİSİZCE KONUŞUYORLAR'



Mimarlar Odası'nın tek işinin muhalefet yapmak olduğunu ifade eden Gökçek 'Mimarlar Odası böyle deneyleri görünce milletin önünde rezil oluyor. Zaten Mimar Odası'nın tek işi muhalefet yapmak ve bilmeden bilgisizce konuşmak. Yapmış olduğumuz deneyle yanacak denilen dış cephenin pürüzle dahil yakılamayacağını gördük' diye konuştu.