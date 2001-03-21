Başkan Gökçek'ten Takoz odasına sert cevap

4.6.2017 - 00:44

Başkan Gökçek'ten o iddialara cevap
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı yayınla cevap verdi.
  
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'taki malzemelerde yanıcı madde olduğunu savunarak 'Yangın çıkabilir' iddiasında bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Candan'ın bu açıklaması üzerine ANKAPARK'tan canlı yayın yaparak bu iddiaya cevap verdi.

PÜRMÜZLE DENEY

Dış cepheyi pürmüz ile 800 ile 1200 derece arasındaki sıcaklığa maruz bırakarak herkesin gözü önünde bu  asılsız iddiayı çürüten Gökçek, 'Demek ki bu Mimarlar Odası bizi karalamak için her şeyi söylüyor' dedi.

'BİLGİSİZCE KONUŞUYORLAR'

Mimarlar Odası'nın tek işinin muhalefet yapmak olduğunu ifade eden Gökçek 'Mimarlar Odası böyle deneyleri görünce milletin önünde rezil oluyor. Zaten Mimar Odası'nın tek işi muhalefet yapmak ve bilmeden bilgisizce konuşmak. Yapmış olduğumuz deneyle yanacak denilen dış cephenin pürüzle dahil yakılamayacağını gördük' diye konuştu.

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