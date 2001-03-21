Başkan Yazıcı'dan 4 yaşındaki Hatice'nin talebine cevap

3.6.2017 - 16:33

Parkta düşüp canını acıtan 4 yaşındaki Hatice Ela Şimşek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek babasının sosyal medya hesabından videolu tweet attı. Tweeti aynı şekilde yanıtlayan Başkan Yazıcı, parkta bakım, onarım çalışmaları yaptırdı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da yaşayan Recep Şimşek’in Twitter hesabından kendisi etiketlenerek gönderilen görüntülü paylaşıma aynı karşılığı verdi. 4 yaşındaki Hatice Ela Şimşek, Zeytinlik Parkı’nda bir arkadaşının düştüğünü, kendisinin de parkta düşerek canının acıdığını babası Recep Şimşek’in sosyal medya hesabından görüntülü olarak paylaştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediyesi’ni paylaşımda etiketleyen Hatice Ela Şimşek’e Başkan Yazıcı da yarım saat sonra 15 sn.lik bir videolu paylaşım ile yanıt verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Parklar hepimizin. Maalesef kasıtlı zarar verenler bile var” başlıklı paylaşımında şu açıklamada bulundu: “Maalesef güzelim. İşte insanlar böyle. Sanki Tuzla’nın malı değilmiş gibi zarar veriyorlar. Sana geçmiş olsun diyorum. Talimatı verdim. Gereken yapılacak. İyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Seni öpüyorum”

Hatice Ela’nın talebi Başkan Yazıcı'nın talimatıyla yerine getirildi

4 yaşındaki Hatice Ela Şimşek’in sosyal medyadan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ilettiği talep, Başkan Yazıcı’nın talimatıyla yerine getirildi. Tuzla Belediyesi, Zeytinlik Parkı’nda 120 m2 kauçuk zemini yeniledi, alandaki otlar biçildi, oyun ve spor aletlerinin tamir ve bakımı yapıldı.

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