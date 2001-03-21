Başörtülü polisler yemin etti

Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, 18'inci dönem polis adaylarının mezun olduğunu belirterek, "Müdürlüğümüz 271 bin metrekare içerisinde kuruludur. Bugün 293 kadın, 468 erkek öğrencimizle birlikte toplam 761 öğrencimiz bugün yemin törenlerini ederek aramızda kuraları da çekmek suretiyle 55 ilimize yeni görevlerinde atanmak üzere aramızdan ayrılmış bulunuyorlar" dedi.

TÖRENDE EVLİLİK TEKLİFİ

Törende derece giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından polis adayları yemin ettikten sonra kepleri havaya fırlattı. Yemin töreninden sonra polis adaylarından Aziz Rağıp Yılmaz, salonda töreni izlemeye gelen kız arkadaşı öğretmen Elif Aydın'a, evlenme teklifi yaptı. Elif Aydın da teklifi kabul etti.