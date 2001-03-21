Batman'da karakola silahlı saldırı: Yaralılar var

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. İlçe merkezinde de bir şahıs uzun namlulu silahla etrafı taradı.

Bekirhan Jandarma Karakolu’ndaki askerlerin yoldan geçen araçlarda denetim yaptığı karakol önündeki kontrol noktasına saat 12.00 sıralarında bomba yüklü araçla yaklaşan PKK’lı teröristler, patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi, takviye güvenlik gücü sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 sivil, ambulansla Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bazı araçların da hasar gördüğü patlama yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre PKK’lı teröristlerin bombalı araçla karakolu hedef aldığı, ancak sıkı güvenlik önlemi sayesinde yaklaşamayınca aracı kontrol noktası önünde infilak ettirdiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri Bekirhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

İLÇE MERKEZİNDE UZUN NAMLULU TÜFEKLE SALDIRI

Batman’ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bir öğretmen ağır yaralandı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay, Kozluk ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bölgeden geçen Ş.A.Y. adlı öğretmen ağır yaralanırken, şahıs ticari bir araç ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan öğretmen, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.