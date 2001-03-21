Baykal: “Bana 'terörist' diyecek olanın alnını karışlarım”

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Hayır’ diyen hayır diyecek. Ben ‘hayır’ diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandumla ilgili görüşlerini paylaştı. Baykal, burada yaptığı konuşmada “Bu anayasa daha iyi bir gelecek vaat ettiği için değil, belirli çevrelere hakim olan korkuları bertaraf etmek için planlanmış bir anayasadır” ifadelerine yer verdi.

Milletin iktidarının egemenlik olduğunu savunan Baykal, “Bir kişiye verilen güç hegemonyadır. Egemenlik değildir, olamaz” şeklinde konuştu.

Baykal, “Terör konusunda iktidarın izlediği politikanın savunulabilir bir tarafı var mı?” sorusunu sorarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bunlar değil mi? Oslo’da, her türlü iş birliğini yapanlar, bize mektup yazanlar ‘gel birlikte açılım sürecini yapalım’ diye başvuranlar ki ben o mektuba ‘sakın ha benim girmem söz konusu bile olmaz senin girmeni de tavsiye etmem. Türkiye’nin başını büyük belaya sokarsın çok tehlikeli işler yaparsın sakın ha’ diye yazı ile uyarı gönderdim 2009’da. Açılıma girdi. Habur’da teröristler kendi kıyafetleri ile sınırdan girdiler.”

“Devleti FETÖ’ye sen teslim ettin”

2010 yılında gerçekleştirilen referandum sürecini hatırlatan Baykal, “O referandumun 24 tane konusu vardı. 22’si hiç önemli değildi. Biz kabul etmiştik. 2 tanesine itiraz ediyorduk. Anayasa mahkemesi ve HSYK. Dokunmayın bunlara dedik. Hakime dokunma. Devleti FETÖ’ye sen teslim ettin. O referandumda teslim ettin. Yüksek yargı onların eline geçti. Yüksek yargı geçince güvenlik, emniyet, silahlı kuvvetler, idare, üniversiteler, sorular, okullar her şey. O referandumun sonucu 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’u da kendi siyasi çıkarları için pazarlamaya çalışıyor” dedi.

Baykal, anayasanın geçmesi halinde Türkiye’nin siyasi ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bu anayasa Türkiye’ye küme düşürür” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği gerçekleştirildiğinde ekonominin zarar göreceğini savunan Baykal, “Bir başka dünyanın insanı olmaya gideriz. Yazıktır, 90 yılın emeğine yazıktır. O şehitlerin verdikleri cana yazıktır. Mustafa Kemal’e ayıptır, yazıktır, günahtır” açıklamasında bulundu.

Baykal, “ ‘Hayır’ diyen hayır diyecek. Ben ‘Hayır’ diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz. Hayır demek vatanseverliğin gereğidir" dedi.

Benan Özben