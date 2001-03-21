Baykal'ın kasetini çekerken izlemişler

Bizzat gözetlediler

TAKVİM kaset kumpasının tüm detaylarına ulaştı. CHP eski Lideri Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosunda rol alan 5 FETÖ’cünün olay anında evi bizzat gözetlediği ortaya çıktı.



CHP eski lideri Deniz Baykal'a ve MHP'li yöneticilere kurulan kaset komplosunun bilinmeyenlerine TAKVİM ulaştı. Baykal'a ve MHP'lilere yönelik kaset kumpasıyla ilgili soruşturma kapsamında polisin yürüttüğü teknik incelemelerde şüphelilerin olay günü suç yerinden baz kaydı verdiği belirlendi. Buna göre 28 Ağustos 2008 günü öğleden sonra 14:00-17:00 arasında şüpheli şahıslardan beşi ortak olarak Baykal'ın evinin civarında idi. Bu beş şüphelinin Ankara İstihbarat Şubesi'nde görevli komiserler Kaan Özyiğit ve Özgür Türker ve aynı şubede görevli memurlar Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik olduğu belirlendi. Şüpheliler ifadelerinde ise suçu birbirlerine attı. Baz sinyalleriyle olay günü Baykal'ın evinde olduğu belirlenen FETÖ'cü polisler, tesadüfen oradan geçmiş olabileceklerini belirtti.



Abdurrahman ŞİMŞEK - Nazif KARAMAN.

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