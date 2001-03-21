Baykal kaseti için bakanlığa çağıran Soylu'ya bakın ne dedi

ANAYASA değişikliği referandumuna yönelik çalışmalar yapmak üzere İzmir'e gelen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim" sözlerine cevap verdi. Baykal, "Elinde kanıt varsa derhal gereğini yapsın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, anayasa değişikliği paketini eleştirisinde, "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim" dedi. Baykal bu sözlere İzmir'den yanıt verdi. Baykal şunları söyledi:

"Sayın İçişleri Bakanı ile bir araya gelip onun bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Her zaman sayın İçişleri Bakanı bana bilgilerini aktarma imkanına sahiptir. Yalnız İçişleri Bakanı'nın bilgilerini benimle özel olarak paylaşmasına bir gerek yok bence. Elindeki bilgilerin gereğini İçişleri Bakanı derhal yapmalıdır. Benimle paylaşacak da ne olacak? Ben yaşadığımız olaylarla ilgili gözlemler yapmışım, hükümler vermişim. Ama bu konuda yeni deliler yeni kanıtlar ortaya atılır, gerçekler kendini gerçekten gösterirse, bundan mutluluk duyarım. Ama şu ana kadar bu doğrultuda hiçbir gelişim olmadı, hep kuru laf, boş laf. Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Sayın Bakanın elindeki bilgiler bunu değiştirecek, yeni güvenilir, inanılır, sağlam kanıtlara dayalı bir yargı süreci işletecek durumdaysa neyi bekliyor? Derhal harekete geçsin, derhal gereğini yapsın. Ben ciddi kanıtlara dayanan, siyasi saptırmaya yönelik değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan ciddi bir hukuki sürecin başlamasından mutluluk duyarım, bunu sevinçle karşılarım. Bunu birlikte değerlendiririz. Ama şu ana kadar boş sözden bir şey olmadı. Sayın İçişleri Bakanı genç, dinamik, değerli bir bakanımız. Ona başarılı bir siyasi hayat diliyorum. Ama öyle yargının karara bağlayacağı konularda, ilgili bir kişilerin kulağına bir şeyler fısıldayarak aydınlık getirmek mümkün değil, derhal gereğini yapsın. Ben bundan sevinç ve mutluluk duyarım. Kendisine başarılar dilerim."