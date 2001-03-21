Bekir Coşkun 'evet' diyenlere hakaret etti

28.3.2017 - 10:06

Sözcü yazarı Coşkun, referandumda 'evet' oyu kullanacakların bedava nohut karşılığında Türkiye'yi yıkacağını söyledi.

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Nohut..." başlıklı yazısında 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi.

Referandumda 'evet' oyu kullanacakları hedef alan Coşkun, seçmenlere hakaret etmekten çekinmedi.

"KARŞILIĞINDA TÜRKİYE'Yİ YIKIYORSUN"

'Evet' oyları için; patates, makarna, pirinç, soğan ve nohut dağıtıldığını yazan Bekir Coşkun, nohut karşılığında Türkiye'nin yıkıldığını söyledi.

Coşkun, yazısında; "Bu bir bakıma dünyanın en pahalı nohududur. Karşılığında Türkiye'yi yıkıyorsun.. Daha ağır beden ne olsun..." ifadelerine yer verdi.

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