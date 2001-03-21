Belçika Başbakanı Michel: Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız

22.3.2017 - 15:35

Belçika Başbakanı Charles Michel ,“Türkiye-AB ilişkilerini sonlandırmalıyız” dedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, “Avrupa Birliği Türkiye'ye sadece mülteci krizi dolayısıyla bağlı. Türkiye bizi en zayıf olduğumuz nokta ile kendine bağlıyor. Aslında Türkiye bize ekonomik olarak bağlı fakat biz onlar gibi tehdit etmiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliğinden 3 milyar euro istediğini fakat hala istenilen şartlara ve koşullara uymadığını söyleyen Michel müzakerelerin sonlandırılmasını istedi. Son olaylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul edilemez açıklamaları olduğunu belirten Michel, zaten AB'nin tavrının net olduğunu da ekledi. Michel, “Türkiye ile mülteci anlaşması kesinlikle sorgulanmalı. Bizim dış sınırları sorgulamak Erdoğan'a kalmadı, gelecekte biz kendi sınırları korumak için çalışmalıyız ve hatta Avrupa güvenliğini garanti altına almalıyız" dedi.

Bu açıklamaları yapan Belçika Başbakanı Michel geçen yıl ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili ‘Bu çok doğru yönde atılmış bir adım. Bu insan kaçakçılığını önlemek için örnek bir anlaşma' demişti.
 

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