Belçika'da referandum oylamasına PKK saldırısı

PKK yandaşları Brüksel'de Türkiye Başkonsolosluğunda referandum için oy kullanan Türkiye vatandaşlarına yönelik saldırı düzenledi.

16 Nisan'da Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için sınır kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemleri başlamıştı.

Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Türkiye Başkonsolosluğu binasında yapılan oy kullanma işlemi sırasında PKK'lı bir grup konsolosluk önünde toplandı.

Grup sık sık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için tehdit ifadeleri kullanırken, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

POLİS TARAFLAR ARASINDA SET OLDU

Bu sırada konsolosluk önünde de oy vermeye gelen vatandaşlar toplandı. İki grup arasında set oluşturan polis, gerilimi engellemeye çalışırken, bu sırada başlayan sözlü sataşma kavgaya dönüştü.

PKK'lı gruplar, oy kullanmak için gelen vatandaşlara saldırdı. Saldırı sırasında bıçaklar da kullanıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

PKK yandaşlarının saldırısında 3 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.