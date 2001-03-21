Belçika Türk vatandaşlarını ülkeye almadı

Belçika, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alıkoydu.

Belçika, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ülkeye almadı. Oğlu Türk asıllı Belçika vatandaşı olan ve 20 yıldır Belçika'ya sürekli giden Mehri Koçtürk, son gidişinde havaalanında pasaport kontrolü sırasında alıkonuldu. Üstelik Koçtürk'ün yeşil pasaportu bulunuyordu.

Olayı Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu, sosyal medyada hesabından duyurdu.

Özge Mumcu, Mehri Koçtürk'ün başına gelenleri şu satırlarla anlattı:

"Doğduğumdan beri bizimle beraber olan Mihri Teyzemin eşinden dolayı yeşil pasaportu var ve oğlu 20 yılı aşkındır Belçika'da çalışıyor ve yaşıyor; oranın vatandaşı oldular, çocukları da vatandaşları.

Geçtiğimiz cumartesi, Mehri Teyze, her yıl yaptığı gibi yanına aldığı yeşil pasaportuyla oğluna ve torunlarına bir ziyarette bulunmak için Belçika'ya gitti. Gittiği zaman, karşılaştığı bugüne kadar hiç yaşamadığı tablo şu: sınırdan geçirilmemek, bir odaya kapatılmak, davet yazısı ve günlük 45 euro para gösterilmesinin talebi, önceki giriş çıkışlarına itibar edilmemesi... dönüş bileti de cebinde üstelik. Mültecilerin bulunduğu bir odaya alınması vs... Belçika vatandaşı olan oğluyla dahi görüştürülmedi. Sonuç, ne olduğunu bilmediği bir belge imzalatılıp ilk uçakla Türkiye'ye gönderilmesi. Üstelik aynı uçakta bulunan birkaç aile daha geri gönderilmiş."