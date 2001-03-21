Belediye Başkanı'nın bu paylaşımı gülümsetti

7.6.2017 - 10:29

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlarıyla dikkat çeken belediyelerden Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin Başkanı Kamil Saka, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafta "Güre Hizmet Binası'nda görevli personel arkadaşlarımızdan devam eden çalışmalarımızla ilgili bilgi alıyorum" ifadelerini kullanan Kamil Saka'ya Twitter'da bir kullanıcı, fotoğrafta bir tek kendisinin görünüyor olması nedeniyle "Personel arkadaşlar yıllık izinde galiba başkanım" deyince Kamil Saka'nın verdiği yanıt gülümsetti.

Saka, "Güre'de fazla personelimiz yok, fotoğrafı personel arkadaşımız çekti" yanıtını verdi.

 
Haberin Fotoğrafları
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret