Belediye Başkanı'nın bu paylaşımı gülümsetti

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlarıyla dikkat çeken belediyelerden Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin Başkanı Kamil Saka, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafta "Güre Hizmet Binası'nda görevli personel arkadaşlarımızdan devam eden çalışmalarımızla ilgili bilgi alıyorum" ifadelerini kullanan Kamil Saka'ya Twitter'da bir kullanıcı, fotoğrafta bir tek kendisinin görünüyor olması nedeniyle "Personel arkadaşlar yıllık izinde galiba başkanım" deyince Kamil Saka'nın verdiği yanıt gülümsetti.

Saka, "Güre'de fazla personelimiz yok, fotoğrafı personel arkadaşımız çekti" yanıtını verdi.