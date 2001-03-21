Beşiktaş'ta yol çöktü

2.6.2017 - 00:44

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda metro çalışması nedeniyle yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş Barboros Bulvarı üzerinde Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mehmutbey metro hattı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen çökme nedeniyle yolda 4-5 metrekare genişliğinde ve yaklaşık 5 metre derinliğinde daire şeklinde bir boşluk oluştu.

Barbaros Meydanı'nın Zincirlikuyu'ya çıkan kısmı trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Ayrıca olay yerine demir ızgaralar getirildiği görüldü.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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