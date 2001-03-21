Başbakan Binali Yıldırım, 300 milletvekilinin oyu ile seçildi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu. Başbakan Binali Yıldırım, 300 milletvekilinin oyu ile seçildi.

16 MİLLETVEKİLİ MAZERETLİ OLDUKLARI İÇİN OYLAMAYA KATILMADI

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre 316 milletvekili bulunan AK Parti'de oylamaya 300 milletvekili katıldı. 16 vekil mazeretli ve yurt dışında oldukları için oylamaya katılmadı. Ahmet Davutoğlu da bu vekiller arasında yer aldı.

BİR DİĞER GÜNDEM MYK

Toplantının ardından AK Parti'de bir diğer önemli gündem ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak. Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor.

MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.