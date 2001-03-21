Binali Yıldırım Rex Tillerson'ı kabul etti

30.3.2017 - 13:52

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson dün gece Türkiye'ye gelmişti.

 ABD'de 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump döneminin Türkiye'ye en üst düzey ziyareti bugün gerçekleşti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

ADİL ÖKSÜZ GÜNDEMDE

Yıldırım dün canlı yayında yaptığı konuşmada "Adil Öksüz'ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve 'konsolosluğun vizesini iptal etmek için aradık 15 Temmuz'un faillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik' gibi bir resmi açıklama bu. Yersen.

Tabi başka şeylerde var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye sormaktan insan geri duramıyor." diye konuşmuştu.

BAŞBAKANLIK: GÖRÜŞMEDE DEAŞ VE FETÖ ELE ALINDI

Başbakan Yıldırım'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabulünde DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alındı.

FETÖ’yle mücadele ve elebaşı Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımların gündeme geldiği görüşmede iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamayla görüşme hakkında bilgi verildi: "Kabulde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ'yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur."

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