Bitaksi rezaletinin skandal görüntüleri

İstanbul'da Bitaksi uygulamasıyla çağrılan taksinin sürücüsü ile müşteriler arasında yaşanan kavga görüntüleri ortaya çıktı.

BAKIRKÖY’de Bitaksi uygulamasından çağırdıkları taksinin şoförü tarafından darp edilen çiftin, saldırıya uğradıkları anları gösteren kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kız arkadaşıyla birlikte taksiden inen müşteri A.T., taksici Barış Karataş tarafından tekme tokat dövülüyor.

Bakırköy’de yaşayan A.T. ile kız arkadaşı J.K., 19 Mart’ta, taksiciler ile yolcuları buluşturan internet uygulaması BiTaksi üzerinden taksi çağırdı. Uygulama eve en yakın taksici olan Barış Karataş’ı yönlendirdi. J.K.’nın iddiasına göre, Barış Karataş yolda kaza yapan bir otomobilin sahibiyle kavga etti ve tehditler savurdu. Tehdit edilen şoför de yoldaki bir polise taksiciyi şikâyet etti. A.T. ve J.K. taksicinin haksız olduğunu belirterek araçtan indi. A.T. ve J.K. yaşadıkları olayı ve taksicinin uygunsuz hareketlerini kullandıkları BiTaksi uygulamasına yorum olarak bildirdi. Olaydan bir hafta sonra, 26 Mart Pazar günü, öğlen sularında yine aynı uygulamayla taksi çağıran çift şokla karşılaştı. Yanlarındaki 4 bin liralık stüdyo malzemesi ve ekipmanla gelen araca binen çiftin karşısına yine B.K. isimli şoförün kullandığı taksi çıktı.

İddiaya göre şoför Barış Karakaş, “Bir haftadır sizi takip ediyorum, yeniden çağırmanızı bekledim. Bugün çağırdınız, uygulamadan sizi gördüm ve hemen geldim. Bu araçtan inemezsiniz, sizi öldüreceğim.” dedi ve aracı istenilen istikametin aksine doğru sürmeye başladı. Hızla uzaklaşmaya başlayan aracın arkasındaki kadın yolcu, taksinin arka kapısını açıp bacağıyla tutarak imdat çağrısında bulundu. Taksiciye “Ya sağ çek, dur ya da kapını kırarım.” diye bağırdı. Şoför mahallinin yanında, ön koltukta yolculuk eden kadının sevgilisi de polisi aradı.

Taksici bunun üzerine “İkinize de öldürürüm.” diyerek tehditler savurmaya devam etti. Barış Karataş taksiyi doğruca çalıştığı durağa getirdi. Burada da A.T.’ye saldırdı. O anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Barış Karakaş’ın kullandığı taksi ön sağ ve arka sol kapısı açık vaziyette taksi durağının önüne yanaşıyor. Taksiden inen Barış Karakaş, bagajı açmaya çalışan A.T.’ye önce yumrukla, sonra da tekme tokat saldırıyor. Bu sırada J.K. da saldırıya uğruyor. Taksiciler araya girmeye çalışıyor. Görüntülerde J.K. ve A.T.’nin Barış Karakaş’ın elinde olduğunu iddia ettiği bıçak ise görülemiyor.

Bakırköy’deki taksi durağında çalışan şoförler, Barış Karakaş’ın problemli biri olduğunu iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir taksi şoförü, “O arkadaş arada bir işe çıkan biriydi. Duraktan da kovuldu” dedi.

BİTAKSİ AÇIKLAMA YAPTI

Günlerdir korku içerisinde yaşayan, maddi manevi zarara uğrayan çift beklediği sonucu alamayınca yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Olayın kısa sürede Twitter ve Facebook'ta yankı bulmasının ardından BiTaksi yetkilileri sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Daha sonra çifte de ulaşan BiTaksi yetkilileri, Barış K. isimli şoförün sistemden çıkarıldığını belirtti. Konuya gerekli özeni göstermeyen çalışanların işine de son verileceğini açıkladı.

BiTaksi yetkilileri, çiftle yüzyüze de görüşüleceğini belirterek hukuki konuda yardımcı olunacağı bilgisini paylaştı.