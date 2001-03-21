BM: IŞİD sivilleri hedef alıyor

Birleşmiş Milletler’in Irak’taki İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, terör örgütü DEAŞ’ın direkt olarak sivilleri hedef aldığını, bu nedenle de sivillerin tehlike altında olduğunu söyledi.

Irak güçleri, dün terör örgütü DEAŞ’ın Musul’da kontrolünde kalan son bölgeyi de kurtarmak için operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler’in Irak’taki İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, son aşamaya gelen operasyonda en fazla sivillerin etkilendiğini söyledi. Terör örgütü DEAŞ’ın direkt olarak sivilleri hedef aldığını, bu nedenle de sivillerin tehlike altında olduğunu kaydeden Grande, kentteki birçok insanın su ve elektrik sıkıntısı yaşadığını sözlerine ekledi.

Grande, bir sonraki adımın daha şiddetli olacağını kaydederek, “Tüm operasyon boyunca en fazla risk altında olan siviller” ifadelerini kullandı.

Grande açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“DEAŞ’ın kaçmaya çalışan sivilleri direkt olarak hedef aldığını ve yiyecek, ilaç stoklarının oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Su ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Bütün bu kanıtlar, mahallelerde ve bölgelerde mahsur kalan sivillerin çok büyük tehlike altında olduğunu gösteriyor.”

Irak hükümeti ocak ayında Musul’un doğusunu terör örgütü DEAŞ’tan kurtarmak için operasyon başlatmıştı. Mayıs ayının başlarında koalisyon yetkilileri, operasyonun başladığı ekim ayı ile kıyaslandığında Musul’daki DEAŞ militanlarının sayısının binden az olduğunu açıklamıştı. BM, Musul’daki çatışmalarda 8 binden fazla sivilin öldüğünü ve yaralandığını açıklamıştı.





