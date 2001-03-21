Boğaz'dan dev gemi geçiyor, bütün seferler iptal

31.5.2017 - 09:07

Rusya'dan Türkiye'ye direk doğalgaz akışını sağlayacak gaz boru hattı inşaatında çalışacak olan 444 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi Karadeniz'e doğru ilerliyor. Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edilirken, 4 Kıyı Emniyeti gemisi de geçişe eşlik ediyor.

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

2 HAZİRAN'DA ULAŞACAK

İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı da geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dolayısıyla uluslararası gemi trafiğini çift yönlü askıya aldı. Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemi

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