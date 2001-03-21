Bornoz giyip sokağa döküldüler

Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali’ etkinlik günleri kapsamında Denizli’de, bornozlu bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bu yıl altıncısı düzenlene ‘Dünya Türk Havlu Bornoz Festivali’ Denizli’de düzenlenen kortej Sanatçı Deniz Akkaya ve Keremcem’in katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası önünde başlayan korteje Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, Sanatçı Deniz Akkaya ile Keremcem, İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi şehirlerden gelen iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşü öncesi DTO önünde bir tören düzenlendi.

Denizli’de Ahi Sinan kültürüyle ticaret hayatının devam ettiğini bu kültürün de uluslar arası alanda başarıyla yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bu topraklarda 4 bin 500 yıldır tekstil üretiliyor. Dünya döndükçe bu topraklarda tekstil üretilmeye ve var olmaya devam edecek” dedi.

Hayatında çok konuşma yaptığını ancak ikinci defa bornoz ile bir konuşma gerçekleştireceğini belirten Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli’nin dünyaya havlu ve bornoz üretimi ve ihracatında dünyada söz sahibi olduğunu söyledi. Altıparmak, “Örgütlü olmak ve elindeki cevheri tanıtabilmek önemlidir. Bu tanıtmaya yaptığınız zaman mutlaka farkındalık oluşturacaksınız. Her şeyden önce de farklı bir şey sunabilmek durumundayız. Eğer deseni, markası, üremiyle, kalitesiyle farkındalık oluşturamıyorsanız, isterseniz 5 bin yıllık bir mekez olun, isterseniz 10 bin yıllık bir merkez olun, dikkat başka yere kayar” diye konuştu.

"SANATÇILAR BORNOZLA KORTEJE KATILDI"

Konuşmaların ardından başlayan ve renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünde protokol üyeleri bornoz giyerek yürürken, sanatçılar ise kendileri için özel üretilen bornozları giyerek korteje üstü açık otomobillerle katıldı. Korteje ayrıca bornoz giydirilen bir kamyonet eşlik ederken, üstü açık kamyonetlerde taşınan iki tane bornozlu giyinişli yapılan horoz heykeli de getirildi.

DTO önünden başlayarak Gazi Bulvarından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına kadar devam eden kortej yürüyüşünde, vatandaşlar özellikle sanatçı Keremcem ve Deniz Akkaya’ya yoğun ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, video aldı, kimisi ise binalardan cep telefonlarıyla kayıt alırken, kimisi ise bornozlu protokol üyelerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Meydana gelinmesinin ardından vatandaşlar Sanatçı Keremcem ile fotoğraf çektirmek istemesinin ardından kısa süreli bir izdiham yaşandı. Bunun üzerine Keremcem, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert tarafından Büyükşehir Belediyesi binasına götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinin halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından festival sona erdi.

Medeni Topaloğlu