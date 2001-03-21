Bosh bu ürünü olanları uyardı : Patlayabilir

2.6.2017 - 00:12

BOSCH Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu. Şirkettin sitesinde yer alan ve "Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski" başlığı taşıyan uyarı yazısında "Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir" denildi.

BOSCH Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu. Şirkettin sitesinde yer alan ve "Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski" başlığı taşıyan uyarı yazısında "Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir" denildi.

Beyaz eşya devinden o ürünler için kritik uyarı

 

Bunun sebebi, daha sonra takılan gaz bağlantı parçasında gerçekleşebilecek potansiyel hasardır. Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir. Etkilenmiş tüketicilerimizin gaz bağlantı parçası yetkili bir servis teknisyeni tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değişim işlemi tüketici evlerinde gerçekleşecek ve sorunu tamamen çözecektir."
Beyaz eşya devinden o ürünler için kritik uyarı

Bosch'un sitesinde yer alan açıklamanın devamında ürünlerin üretim tarihlerine ilişkin de bilgi verilerek "
Türkiye'de, aşağıdaki dönemde üretilmiş ve belirtilen özellikteki gazlı pişirme cihazları kampanya kapsamındadır: Ocak 2009-Ekim 2011 yılları arasında üretilmiş solo gazlı fırın, ankastre gazlı ocak ve LPG’li set üstü ocak ile Ocak 2004-Ekim 2011 tarihlerinde üretilmiş doğal gazlı set üstü ocak ve bunlara ilaveten Ocak 2004 tarihinden Ekim 2011 tarihine kadar gaz dönüşüm işlemine tabi tutulmuş tüm gazlı pişiriciler.

Bazı durumlarda, gaz sızıntısı kontrol edilemeyen bir şekilde gerçekleşebilir ve son derece nadir durumlarda bir patlama riski ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, monte edilen gaz bağlantı parçalarının olası hasarıdır" denildi.
Beyaz eşya devinden o ürünler için kritik uyarı

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Herhangi bir potansiyel tehlikenin önüne geçmek amacıyla, kampanya kapsamına giren cihaz sahipleri, derhal cihaza gelen gazı kesmeli ve bağlantı parçaları değiştirilene kadar cihazı kullanmamalıdır"
Beyaz eşya devinden o ürünler için kritik uyarı

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