Bozdağ: Sanırsın Almanya'nın hükümet sistemini oylayacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması için Avrupa'nın telaş içine girdiğini belirterek, 'Sanırsınız ki biz Türkiye'nin hükümet sistemini değil de Almanya'nın hükümet sistemini değiştirip değiştirmeyeceğimizi 16 Nisan'da oylayacağız. Yahu size ne' dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi bir dizi program için Bursa'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osmangazi ilçesindeki bir toplantı salonunda Anadolu Öğrenci Birliği ile bir araya geldi.



Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, "Zayıf iktidar olsaydık şimdiye kadar bizi çoktan götürürlerdi. Götüremediler, bundan sonra da Allah'ın izniyle götüremeyeceklerdir. Çünkü bizim dayımız aziz Türk milletidir. Dayısı millet olanı, dayısı başka kirli ve karanlık güçler olanlar asla yenemezler" dedi.



"HERKESİ BİR PANİK VE KORKU SARMIŞ DURUMDA"



Halk oylaması süreci için Avrupa'ya gittiklerinde büyük bir telaş gördüklerini ifade eden Bakan Bozdağ, "Avusturya, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, Danimarka telaş ve korku içinde. Sanırsınız ki biz Türkiye'nin hükümet sistemini değil de Almanya'nın hükümet sistemini değiştirip, değiştirmeyeceğimizi 16 Nisan'da oylayacağız. Herkesi bir panik ve korku sarmış durumda. Yahu size ne? Biz kendi hükümet sistemimizi değiştirip, değiştirmeyeceğimizi oylayacağız. Sizin hükümet sisteminize dair bizim bir oylamamız yok ki" diye konuştu.



