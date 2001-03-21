Brüksel'de referandum kavgası : 3 yaralı

Brüksel Başkonsolosluğu'nda oylama sırasında kavga: 3 kişi bıçaklandı..

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Başkonsolosluk binasında düzenlenen anayasa değişikliği referandumu oylaması sırasında kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda Mehmet Kargılı yumruk ve tekme, Sultan Uğraş, Mahmut Yaşar ve Hasan Acar adlı kişiler ise aldıkları bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Brüksel Başkonsolosluğu’nun bulunduğu bölgeden sorumlu Başkent Brüksel-Ixelles polis birimleri olayın referandumda ‘evet’i destekleyen seçmenlerle ‘hayır’ı destekleyenler arasında yaşandığı bilgisini verdi. Başkent Brüksel-Ixelles Polisi Sözcüsü Ilse Van De Keere, “Müdahale etmek durumunda kaldık çünkü olaylar yaşandı. Yaralılar var ve tedavi edilmeleri için götürüldüler. Soruşturma başlatıldı” dedi. Savcılık yetkilileri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Olaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin gelişmelerden büyük üzüntü duyduğu ve yaralı vatandaşlara acil şifalar dilediği belirtildi. Yaralıların her birinin hastanede ziyaret edilmesi yönünde de ortak karar alındı.

Olayın duyulmasının ardından Brüksel Başkonsolosluğu’na yakın bir noktada Kürt kökenli gruplar polis kontrolü altında protesto eylemi düzenledi.

Brüksel Başkonsolosluğu’ndaki oy verme işlemlerinde güvenliğin sağlanması için büyük ölçüde özel güvenlik şirketlerinden yararlanılıyor. Belçika güvenlik birimleri de daha düşük yoğunluklu olmak üzere önlemlere destek veriyor. Kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye atacak bu tür olayların yaşanması, oy verme işlemlerini tehlikeye atma riski içeriyor.