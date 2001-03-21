Bu bölgelere 15 gün girmek yasak

Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığı'nın doğusu Kelusta Tepe mevki ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığı'nın kuzeyi Heliz Deresi mevkiinde Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri olarak 15 gün süresiyle uzatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde 15 gün süreyle uzatmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 25 Mart - 08 Nisan 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiştir" denildi.