Bu fotoğraf profesörün ayağını kaydırdı ama..

31.3.2017 - 19:52

Erciyes Üniversitesi’nden geçen eylül ayında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Prof. Dr. Halit Canatan, bu işlemin Fethullah Gülen ile çekilen bir fotoğraftaki benzerliği nedeniyle alındığı ortaya çıkınca görevine döndü.

Profesörü yakan fotoğraf... Gerçek çok farklıydı

5 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Canatan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

Profesörü yakan fotoğraf... Gerçek çok farklıydı

İki gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile görevine iade edilen Prof. Dr. Halit Canatan’ın eylül ayında görevden alınmasına terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ABD’de çekilen ve örgütün halen firarda olan ’Kayseri imamı’ Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı bir fotoğraftaki benzerliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

Profesörü yakan fotoğraf... Gerçek çok farklıydı

Bu fotoğraftaki kişiye çok benzeyen Prof. Dr. Halit Canatan’ın, yapılan bu yöndeki bir ihbar üzerine FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, ancak fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Canatan olmadığı anlaşılınca görevine iade edildiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Prof. Dr. Canatan, düzenlenen ’Demokrasi Mitinglerine’ yönelik olarak paylaştığı fotoğrafların altına ”Zaman devlete, millete, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır. 16 Temmuz 2016 Kayseri. Allah devlete, millete zeval vermesin” ifadelerine yer vermişti.

 

 

 

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