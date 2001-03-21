Bu hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM uyardı

Bu hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM uyardı
9.6.2017 - 09:58

AKOM İstanbulluları uyardı... Bugün çok bulutlu, bölge genelinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 3 ile 5 derece azalması bekleniyor. Ankara da ise sabah erken saatlerde başlayan şiddetli gök gürültüsü, yağışı da beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, yarın da İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde yağışlı bir hava hakim olacak, güneş ise yüzünü pazar gününden itibaren gösterecek...

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış, haftanın son iş gününde sabah saatlerinde trafikte vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları sosyal medyadan uyararak, "Bugün çok bulutlu, bölge genelinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak" mesajını paylaştı.

Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak AKOM uyardı
 

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Çorum, Amasya ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

şte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın yurt genelinde beklenen hava durumu...

Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak AKOM uyardı

Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak AKOM uyardı
 

 Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak AKOM uyardı

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