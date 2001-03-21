Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde havaların parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. İstanbul hava durumu, 5 günlük hava durumu raporu ve Türkiye geneli meteoroloji bilgileri haberimizde.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Hatay, Artvin, Malatya ve Bingöl çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.