Bugün hava nasıl olacak?

28.3.2017 - 10:17

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde havaların parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. İstanbul hava durumu, 5 günlük hava durumu raporu ve Türkiye geneli meteoroloji bilgileri haberimizde.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Hatay, Artvin, Malatya ve Bingöl çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İl il 5 günlük hava durumu raporu için tıklayınız...

 

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri mevzi sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri mevzi sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KAYSERI °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, Malatya, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, gündüz saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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