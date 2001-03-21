Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde havaların parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. İstanbul hava durumu, 5 günlük hava durumu raporu ve Türkiye geneli meteoroloji bilgileri haberimizde.
Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri mevzi sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri mevzi sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KAYSERI °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusu çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, Malatya, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SIIRT °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, gündüz saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.