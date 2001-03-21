Bugün hava nasıl olacak?

30.3.2017 - 11:57

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-70 Km/sa), Kuzey Ege'de yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 20

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

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