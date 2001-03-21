Bugün seçim olsa ne olur? İşte sonuçlar

29.3.2017 - 10:20

ORC referandum sürecinde kamuoyunun nabzını tuttu.

ORC Araştırma şirketinin 36 ilde 2740 kişi ile yaptığı anket, referandum sürecinde partilerin son durumunu ortaya koydu.

AK PARTİ YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE

Seçmenlerin yüzde 52,4'ü bugün seçim olsa AK Parti'ye oy veririm diyor. Yüzde 24'ü CHP'ye, yüzde 15,2'si MHP'ye, yüzde 6,3 de HDP'ye oy vereceğini ifade ediyor.

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

AB ÜYELİĞİ ÖNEMSENMİYOR

ORC, güncel politikanın dışında AB ile ilişkilerimizi de sorguladı. Buna göre insanlar AB'den oldukça soğudu. Çünkü ankete katılanların yüzde 83,9'u AB'ye üye olmayı önemsemediğini ifade etti.

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

REFERANDUM

ORC dün de referandum anketini yayınlamıştı. 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açıldığı görülmüştü.

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret