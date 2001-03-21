Bukoli alışveriş sitesi de kapatma kararı aldı

2015 Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Bukoli, kısa sürede hızlı bir şekilde büyümüştü. Şirket 5 yıl sonunda İstanbul’da 2 bin 500 teslimat noktasına ulaşmayı ve takip eden 1.5 yıl içerisinde de İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’ya hizmet götürmeyi hedefliyordu.

BUKOLİ NE YAPIYORDU?

Borusan Lojistik İnovasyon Ekibi tarafından geliştirilen Bukoli, internet alışverişi yapan kullanıcıların evde veya ofiste siparişlerini bekleme problemine son vermek, esnaftan oluşan teslim noktalarına ek gelir imkanı sunmak ve e-ticaret firmalarına alternatif bir teslimat seçeneği sunmak amacıyla geliştirilmişti. Kullanıcı ister yolunun üstündeki esnaftan ister merkezi noktalardaki akıllı makinelerden gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden ürününü teslim alabiliyordu. Bukoli halen İstanbul’da 33 ilçede, 600'den fazla teslimat noktasında faaliyet gösteriyordu.

MARKAFONİ ETKİSİ

Geçen hafta da, Güney Afrikalı Naspers Grubu'na bağlı Markafoni, Türkiye'deki faaliyetlerini 30 Haziran itibari ile durdurma kararı almıştı. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Bukoli, birçok e-ticaret sitesi ile işbirliği içerisinde İstanbul’da 33 ilçede ve 600'ü aşkın teslimat noktasında faaliyet gösteriyordu.