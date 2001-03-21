Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu

22.3.2017 - 00:08

Pazar günü yapılacak seçimlerde çifte vatandaşlık sahibi Türklerin oy kullanmasını istemeyen aşırı sağcılar, sınır kapılarında gösteri yaptı. Yolları zincirle kapatıp barikat kuran göstericileri polis engellemedi

Hafta sonu sandığa gidecek Bulgaristan'da, aşırı sağcı partilerde Türk seçmen paniği başladı.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmasını istemeyen aşırı sağcılar, Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'nda yolları keserek eylem yaptı.

Kapıkule'nin karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde toplananlar, Bulgaristan bayrakları taşıdı. Protestocular, yola zincir çekip, araç lastikleriyle barikat kurdu.

 

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