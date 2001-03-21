Bulgaristan sınırında savaş çıktı

Bulgaristan’da, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda protesto düzenleyen aktivistlerle polis arasında arbede yaşandı.
120 polis ve jandarma mensubu, sınır kapısını her iki yönde trafiğe kapatan protestocularla baş etmeye çalışıyor.
BAŞBAKAN'DAN ACİL TOPLANTI
Bulgaristan Başbakanı Ognyan Gercikov, olaylarla ilgili istihbarat temsilcileriyle acil toplantı düzenledi. Toplantıda, sınır kapısının açılması için istihbarat çalışanlarının gereken tedbirleri alma hakkına sahip olduğuna karar verildi.