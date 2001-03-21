Burhan Kuzu'dan şok eden Katar iddiası

Burhan Kuzu'dan şok eden Katar iddiası
12.6.2017 - 00:13

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Katar Emiri Tamin bin Hamad Al Sani’nin ABD’ye gitmesi halinde ülkede darbe yapılacağını iddia etti.

Başını Suudi Arabistan ve Mısır’ın çektiği bazı ülkelerin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir kararla Katar Emiri Tamin bin Hamad Al Sani’yi Beyaz Saray’a davet etti.

Al Sani mevcut abluka durumu devam ederken ülkesinden ayrılmayacağın söyleyen Al Sani Trump’ın davetine olumsuz cevap verdi.

Katar Emiri Tamin bin Hamad Al Sani’nin Trump’ın davetini geri çevirmesini değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kuzu, Al Sani’nin Trump’ın davetine olumlu cevap vererek ABD’ye gitmesi durumunda darbe ile karşı karşıya kalabileceğini öne sürerek, “Katar emiri ABD’nin davetine uyarak oraya gitseydi, ya darbe yapılırdı ya da Suuda yapıldığı gibi zorla Silah alma faturası kesilirdi.” ifadelerini kullandı.

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